Слова любви и благодарности: Звезды публикуют поздравления с Днем матери

В России 24 ноября отмечают День матери. Дети выражают признательность своим родительницам, преподнося им цветы, подарки и адресуя трогательные поздравления. Своих дорогих матерей в этот день поспешили поздравить и многие представители шоу-бизнеса. Звезды разместили в Instagram семейные фотографии и оставили под ними нежные подписи, выразив в емких фразах всю любовь к самым близким людям.

Кети Топурия

Одной из первых праздничный пост на своей странице в соцсети выложила певица Кети Топурия. Артистка показала, какой сюрприз для нее подготовила ее дочь. Малышка прочитала на камеру поздравительное стихотворение, поблагодарив свою родительницу за тепло и заботу, которыми звезда ее ежедневно одаряет. Приятным дополнением к трогательным строкам стала поделка, которую девочку выполнила своими руками специально для матери.

Instagram @keti_one_official

Екатерина Вуличенко

Нежные фотографии со своими детьми в День матери также выложила звезда сериала «Универ» Екатерина Вуличенко. На одном из снимков актриса держит на руках сына, а на другом — с любовью и теплотой смотрит на дочь. На своем примере знаменитость доказывает: в жизни человека нет ничего важнее семьи и сияющих глаз наследников.

Instagram @vulichenko

Елена Летучая

Российская ведущая Елена Летучая 24 ноября адресовала слова любви и благодарности своей матери, опубликовав в Instagram с ней трогательное фото. В комментарии к посту теледива отметила, что постарается сделать все, чтобы ее родительница была счастлива.

«Счастье быть дочерью такой прекрасной мамы, как ты. С твоим днем, мамуся! Сделаю все, чтобы ты была счастлива всегда», — призналась светская львица.

Instagram @elenapegas

Игорь Николаев

Нежным постом своих подписчиков порадовал музыкант Игорь Николаев. В Instagram он разместил архивный снимок своей матери, сделанный в Саратове в 60-е годы. В подписи композитор поздравил всех матерей с праздником.

«Моя прекрасная мама. Начало 60-х. В нашем дворике в Саратове. Люблю тебя, мама! ❤ Спасибо за все! С Днем матери вас, друзья!», — написал Николаев.

Instagram @igor_nikolaev_music

Мария Погребняк

К общим поздравлениям также присоединилась жена футболиста Павла Погребняка Мария. В социальной сети светская львица выложила милую фотографию со своими сыновьями, которая вызвала восхищение у ее подписчиков. Некоторые сравнили героев снимка с солнечными лучиками — все такие же светлые и улыбающиеся.

Instagram @mariapoga_

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