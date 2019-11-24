При посадке самолета в Ростове-на-Дону никто из пассажиров не пострадал

В СК РФ прокомментировали экстренную посадку самолета Airbus 320 в аэропорту Ростова-на-Дону «Платов». По словам следователя контрольно-следственного отдела Анны Терземан, второму пилоту стало плохо на борту воздушного судна, в результате чего капитан экипажа принял решение приземлиться в ростовской воздушной гавани.

После посадки к самолету была вызвана бригада медиков для оказания помощи летчику, однако его спасти не удалось. Пилот скончался в машине скорой помощи.

«Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал», — добавили в СК РФ.

По факту происшествия началась проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной гибели второго пилота мог стать сердечный приступ.