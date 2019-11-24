Стала известна причина смерти второго пилота самолета, севшего в Ростове-на-Дону

Причиной смерти второго пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу и экстренно севшего в аэропорту Ростова-на-Дону, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Предварительная причина — сердечный приступ», — сказал собеседник, отметив, что пилот был молод — 1970 года рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что утром в ростовском аэропорту Платов совершил экстренную посадку самолет Airbus 320. По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, у второго пилота резко ухудшилось самочувствие.

По уточненным данным, после приземления летчику была оказана медицинская помощь, однако спасти мужчину не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при приземлении не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону. Сейчас самолет готовится к вылету в Анапу.

Ранее в интервью 5-tv.ru пассажир самолета, где скончался второй пилот, рассказал о происходившем на борту.