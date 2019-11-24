  1. Пятый канал
  4. Стала известна причина смерти второго пилота самолета, севшего в Ростове-на-Дону

Стала известна причина смерти второго пилота самолета, севшего в Ростове-на-Дону

, 11:58 | Алиса Маркова Видео 4 312

Летчик, управлявший самолетом рейсом Москва — Анапа, почувствовал себя плохо, поэтому воздушное судно пришлось сажать в ростовском аэропорту.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Причиной смерти второго пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу и экстренно севшего в аэропорту Ростова-на-Дону, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Предварительная причина — сердечный приступ», — сказал собеседник, отметив, что пилот был молод — 1970 года рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что утром в ростовском аэропорту Платов совершил экстренную посадку самолет Airbus 320. По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, у второго пилота резко ухудшилось самочувствие.

По уточненным данным, после приземления летчику была оказана медицинская помощь, однако спасти мужчину не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при приземлении не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону. Сейчас самолет готовится к вылету в Анапу.

Ранее в интервью 5-tv.ru пассажир самолета, где скончался второй пилот, рассказал о происходившем на борту.

Читайте также

«Аэрофлот»: у скончавшегося пилота не было проблем со здоровьем

Видео самолета, экстренно севшего в «Платове» из-за состояния второго пилота
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:55
«Не стало главного русиста планеты»: Президент РАО о смерти Людмилы Вербицкой
1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]