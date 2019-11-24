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  4. Лев Лещенко назвал Софию Ротару «человеком мира» и призвал прекратить травлю

Лев Лещенко назвал Софию Ротару «человеком мира» и призвал прекратить травлю

, 21:33 | Сергей Зеленский 263

72-летнюю певицу уже поддержали Владимир Винокур и Иосиф Пригожин.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Народный артист России Лев Лещенко призвал коллег не критиковать Софию Ротару из-за ее планов выступить в Москве на «Песне года». Артист осудил ведущую фестиваля Ангелину Вовк за слова о том, что Ротару якобы едет в РФ «подзаработать».

«Да бросьте, я даже не вижу смысла это обсуждать. Она — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать. И все эти разговоры о том, что это чей-то заказ, — это все глупости. Она великая певица. Это все шушера вокруг нее», — приводит его слова «Газета.Ru».

Лещенко убежден, что Вовк не стоило вслух говорить такие вещи про Ротару.

«Коллеги не должны говорить такое друг про друга. Ангелине Вовк не стоило этого делать», — поделился исполнитель.

Юморист Владимир Винокур также заступился за 72-летнюю Ротару. Она оказалась в центре скандала за свои якобы антироссийские высказывания, и намерение приехать в РФ на гастроли. В Госдуме даже предложили лишить певицу звания народной артистки СССР. Кроме того, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также вступился за Софию Ротару.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров назвал заказной всю критику в адрес вернувшейся на российскую эстраду исполнительницы.

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