«Зачем ее колбасить?» Пригожин призвал оставить в покое Софию Ротару

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за Софию Ротару, попавшую под шквал критики после появления сообщений о том, что певица собралась выступить в России. В интервью «Звезде» музыкант заявил, что с огромным уважением относится к «человеку-эпохе» и к артистке, из уст которой никто никогда не слышал плохих слов. По его словам, Ротару с любовью относится и к России, и к своим поклонникам, и все нападки на артистку — это несправедливая попытка загнать ее в безвыходную ситуацию.

«Лично у меня это вызывает негодование. Она народная артистка, ей надо дать работать, зачем ее колбасить? Неважно, за деньги она выступает или нет, что ей теперь бесплатно петь, что ли?», — возмутился Пригожин.

Как уже сообщал 5-tv.ru, на днях стало известно, что гражданка Украины София Ротару, ранее объявлявшая о прекращении выступлений в России, собирается спеть на концерте «Песня года», на фестивале «Легенды Ретро FM», а также выступить на нескольких новогодних корпоративах. Многие публичные личности выступили против приезда 72-летней певицы в Москву, а некоторые даже предложили лишить ее звания народной артистки СССР.