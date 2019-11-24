Винокур вступился за Ротару в скандале с лишением ее звания народной артистки

Юморист Владимир Винокур заступился за певицу Софию Ротару в скандале с лишением ее звания народной артистки СССР.

«У таких артистов, как Ротару, не бывает возраста, но она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось», — цитирует Винокура «Экономика сегодня».

В эфире НСН юморист добавил, что Ротару любят во всех странах СНГ. По его словам, политики и президенты меняются, а талантливые и любимые зрителями артисты остаются навсегда.

Как сообщал 5-tv.ru, лишить Софию Ротару звания народной артистки СССР предложил эксперт при Госдуме. Он объяснил это антироссийскими высказываниями певицы.

После этого композитор и автор песен Юрий Лоза объяснил, почему София Ротару сначала ругает Россию, а потом в нее влюбляется.