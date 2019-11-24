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  4. Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

, 22:18 | Марина Неруцких 1 697

Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием.

Фото: Wikimedia

Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года. Лингвист долгое время боролась с онкологическим заболеванием. О дате и месте похорон Людмилы Вербицкой будет объявлено позднее.

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