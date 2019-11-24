Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года. Лингвист долгое время боролась с онкологическим заболеванием. О дате и месте похорон Людмилы Вербицкой будет объявлено позднее.