Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года. Лингвист долгое время боролась с онкологическим заболеванием. О дате и месте похорон Людмилы Вербицкой будет объявлено позднее.
Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая
24 ноя, 22:18 | Марина Неруцких Общество 1 697
Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием.
Фото: Wikimedia
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