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«Красивая и задумчивая»: Серябкина в пиджаке на голое тело взбудоражила фанатов

, 6:29 | Валентин Черников Фото 2 547

Экс-солистка группы SEREBRO намекнула на рандеву с незнакомцем.

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Фото, видео: Instagram @olgas_serebro

Ольга Серябкина, она же певица Molly, выложила в Instagram интригующее фото. В кадре знаменитость сидит за книжным столиком в брюках и пиджаке поверх бюстгальтера. Зону декольте слегка прикрывают ее распущенные волосы.

Пиджак на артистке явно не по размеру. Либо это стиль over size, либо он мужской. 

«Хотелось бы поскорее увидеться», — написала экс-солистка группы SEREBRO по-английски. 

Instagram @olgas_serebro

Обычно девушка изъясняется на родном языке, так что не исключено, что этот пост адресован конкретному человеку —  англоязычному хозяину пиджака. С другой стороны, это может быть и обращение к поклонникам.

«Очень сексуальная леди»;

«Только Молли!»

«Красивая и задумчивая Олечка Серябкина!» — прокомментировали снимок подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Серябкина призвала фанатов любить себя и не мучить диетами.

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