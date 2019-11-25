«Красивая и задумчивая»: Серябкина в пиджаке на голое тело взбудоражила фанатов

Ольга Серябкина, она же певица Molly, выложила в Instagram интригующее фото. В кадре знаменитость сидит за книжным столиком в брюках и пиджаке поверх бюстгальтера. Зону декольте слегка прикрывают ее распущенные волосы.

Пиджак на артистке явно не по размеру. Либо это стиль over size, либо он мужской.

«Хотелось бы поскорее увидеться», — написала экс-солистка группы SEREBRO по-английски.

Instagram @olgas_serebro

Обычно девушка изъясняется на родном языке, так что не исключено, что этот пост адресован конкретному человеку — англоязычному хозяину пиджака. С другой стороны, это может быть и обращение к поклонникам.

«Очень сексуальная леди»;

«Только Молли!»

«Красивая и задумчивая Олечка Серябкина!» — прокомментировали снимок подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Серябкина призвала фанатов любить себя и не мучить диетами.