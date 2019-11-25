Дизайнер показала, какие купальники предпочитает Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова любит выкладывать в своем аккаунте в Instagram пляжные фото в купальниках разнообразных расцветок. И сразу видно, что предпочитает балерина те, что минимально закрывают тело. О пристрастиях Волочковой 5-tv.ru рассказала дизайнер Анастасия Ивановская, специализирующаяся в основном на бикини.

«Настя очень любит купальники с пайетками. Все что блестит, яркое, сексуальное и особенно розовое, Волочкова обожает», — говорит дизайнер.

Она продемонстрировала купальник, который шился специально для балерины на заказ. По словам Ивановской, Волочкова всегда просит сделать трусики поменьше, потому что большие ей не идут.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Волочкова рассказала, как непросто ей удалось сбросить лишние килограммы — звезда питается лишь супами и листьями салата.