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Дизайнер показала, какие купальники предпочитает Анастасия Волочкова

, 8:08 | Светлана Александрова Видео 1 844

По словам Анастасии Ивановской, балерина обожает розовое и все, что блестит, а трусики всегда заказывает поменьше.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Анастасия Волочкова любит выкладывать в своем аккаунте в Instagram пляжные фото в купальниках разнообразных расцветок. И сразу видно, что предпочитает балерина те, что минимально закрывают тело. О пристрастиях Волочковой 5-tv.ru рассказала дизайнер Анастасия Ивановская, специализирующаяся в основном на бикини.

«Настя очень любит купальники с пайетками. Все что блестит, яркое, сексуальное и особенно розовое, Волочкова обожает», — говорит дизайнер.

Она продемонстрировала купальник, который шился специально для балерины на заказ. По словам Ивановской, Волочкова всегда просит сделать трусики поменьше, потому что большие ей не идут.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Волочкова рассказала, как непросто ей удалось сбросить лишние килограммы — звезда питается лишь супами и листьями салата.

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