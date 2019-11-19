Фото: Похудевшая Анастасия Волочкова показала результаты диеты

Похудевшая Анастасия Волочкова недавно призналась — избавление от лишних килограмм дается ей непросто. Балерина сидит на строгой диете, позволяя себе лишь супы, листья салата и вареные яйца. Однако результат на лицо — артистка выглядит стройной и посвежевшей.

Звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует лишь в откровенном сером боди. Крошечный «наряд» танцовщицы позволил подписчикам оценить фигуру кумира.

«Любовь совершает чудеса! Жду вас на премьере в Вегасе», — подписала пост знаменитость.

Instagram @volochkova_art

В комментариях к публикации Анастасии Волочковой появилось множество сообщений с критикой. Некоторым юзерам не понравилось большое количество обработки на снимке. Других не устроило чересчур откровенное одеяние балерины. А третьим, наоборот, захотелось увидеть танцовщицу в еще более раскрепощенном образе.

«Ммм, видно все»;

«Сколько фотошопа!»

«Мужской тип фигуры, оденьтесь, пожалуйста»;

«Когда будут селфи голиком? А то какие-то скромные фото постите!» — высказались пользователи.

Однако настоящие поклонники Анастасии Волочковой искренне порадовались преображению кумира. Фанаты похвалили балерину за вновь приобретенные идеальные формы.

«Похудели — супер!»

«Аппетитные формы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Анастасия Волочкова опубликовала пикантное фото в ледяной купели.