Черно-белый снимок обритого наголо Филиппа Киркорова потряс поклонников певца. Фотографию, сделанную, по всей видимости, несколько лет назад, выложил на своей странице в Instagram известный звездный фотограф Владимир Широков, а потом разместил у себя в сторис и сам артист.
Пользователи в комментариях пишут, что даже не сразу узнали поп-короля. Мнения разделились — одним кажется, что снимок гениален, другим — что просто ужасен.
«Сильно! Никогда бы не подумала, что он сможет быть таким…»
«Сначала показалось, что это Райкин»
«В черно-белых снимках всегда больше правды… Потрясающее фото»
«Неожиданно и круто! Без пафоса и наигранности».
«На мужчину стал похож!»
«Ужас!» — обсуждают фото пользователи.
Интернет-издание Утро.ру связало обращение Киркорова к архивному фото, на котором его глаза наполнены печалью, с воспоминаниями о маме, которая ушла из жизни, когда будущей звезде было всего 25 лет. В День матери артист опубликовал трогательный пост, посвященный Виктории Марковне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонница из Объединенных Арабских Эмиратов преподнесла Филиппу Киркорову подарок за 10 тысяч евро.