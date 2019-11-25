Черно-белый снимок обритого наголо Филиппа Киркорова потряс поклонников певца. Фотографию, сделанную, по всей видимости, несколько лет назад, выложил на своей странице в Instagram известный звездный фотограф Владимир Широков, а потом разместил у себя в сторис и сам артист.

Instagram @vshirokov

Пользователи в комментариях пишут, что даже не сразу узнали поп-короля. Мнения разделились — одним кажется, что снимок гениален, другим — что просто ужасен.

«Сильно! Никогда бы не подумала, что он сможет быть таким…»

«Сначала показалось, что это Райкин»

«В черно-белых снимках всегда больше правды… Потрясающее фото»

«Неожиданно и круто! Без пафоса и наигранности».

«На мужчину стал похож!»

«Ужас!» — обсуждают фото пользователи.

Интернет-издание Утро.ру связало обращение Киркорова к архивному фото, на котором его глаза наполнены печалью, с воспоминаниями о маме, которая ушла из жизни, когда будущей звезде было всего 25 лет. В День матери артист опубликовал трогательный пост, посвященный Виктории Марковне.

Instagram @fkirkorov

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонница из Объединенных Арабских Эмиратов преподнесла Филиппу Киркорову подарок за 10 тысяч евро.