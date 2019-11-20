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«Что поделать? Любовь!»: Фанатка сделала Киркорову подарок за десять тысяч евро

, 19:11 | Карина Бернтгольц Видео 32

Поклонница из Объединенных Арабских Эмиратов подарила артисту эксклюзивный экземпляр духов.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров уже на протяжении долгих лет пользуется бешеной популярностью. После каждого концерта фанаты его осыпают цветами и подарками, а особо преданные поклонники стремятся удивить артиста, преподнеся самый необычный сюрприз.

Например, одна любительница творчества певца из Объединенных Арабских Эмиратов в знак признательности подарила музыканту особенный экземпляр духов. По словам Киркорова, флакон был сделан из золота в 24 карата. Его стоимость составляет порядка десяти тысяч евро, пишет Teleprogramma.pro со ссылкой на программу на телеканале Муз-ТВ.

«И пахли духи Шахерезадой: табак, корица, смеси специи», — поделилась знакомая с ситуацией диджей и телеведущая Катя Гусева.

На вопрос, действительно ли подарок стоил целое состояние, девушка добавила:

«Ну, а что поделать? Любовь

Вероятно, поклоннице удалось удивить Киркорова, поскольку исполнитель обожает коллекционировать различные ароматы. В этом он сам не раз признавался, а однажды даже выпустил именные духи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие гостинцы Киркоров привез из Баку.

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