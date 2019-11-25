«Одна улыбка на двоих»: Родион Газманов трогательно поздравил маму с праздником

Старший сын Олега Газманова Родион выложил в сеть редкое фото, на котором он запечатлен вместе со своей мамой Ириной. Его родители разошлись, когда он еще учился в школе. Под снимком Газманов-младший написал трогательное послание со словами благодарности.

«День матери подкрался незаметно, и я уже мчусь на всех парах покупать цветы. Кто еще будет любить такого разгильдяя, как не собственная мама? Очень-очень сильно люблю тебя. Спасибо за то, что в меня верила даже в те моменты, когда у меня самого это не особо получалось», — написал Родион.

Instagram @rodder13

Несмотря на то, что на фотографии у обоих лица практически полностью закрыты большими темными очками, поклонники мгновенно разглядели сходство и вынесли единогласный вердикт.

«Как вы на маму похожи! Мама прелесть!»

«Копия мамы!»

«Какая классная мама, красавица»

«Вот, оказывается, на кого похож!»

«Одна улыбка на двоих…», — подмечают подписчики.

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