Стало известно, как дети Газманова зарабатывают себе на жизнь

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Двое взрослых сыновей и дочь знаменитого эстрадного певца проводят много времени за границей и строят самостоятельную карьеру. За их личной жизнью в социальных сетях наблюдают тысячи подписчиков.

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Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина, instagram @rodder13, @philgazmanov, @oleggazmanov

Старший сын заслуженного артиста России Олега Газманова — Родион впервые вышел на сцену еще в раннем возрасте, однако бросил музыку в 16 лет. После двух лет обучения в британском колледже Buckswood Grange International School он работал барменом и управляющим в ночном клубе.

instagram @rodder13

Получив диплом Финансовой академии при Правительстве РФ молодой человек устроился финансовым аналитиком в торговую сеть «Детский мир». Лишь в 2012 году 31-летний Родион вернулся к музыке и записал несколько успешных синглов. С недавних пор он также работает ведущим на одном из федеральных каналов.

21-летниий Филипп Газманов зарабатывает деньги, участвуя в модельных съемках, хотя его также называют бизнесменом. Недавно он шокировал общественность, когда похвастался покупкой роскошного Mercedes S-Class Coupe. Стоимость иномарки в российских салонах доходит до 15 миллионов рублей. Приемный сын знаменитого артиста учится в Англии, но часто бывает Москве.

instagram @philgazmanov

Единственная дочь Олега Газманова считается любимицей в семье. 15-летняя Марианна уже пробует себя в качестве модели, несмотря на опасения матери. На страницу девушки в Instagram подписаны больше 10,5 тысяч человек. Судя по публикациям, она проводит много времени за границей.

instagram @oleggazmanov

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