Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Слова мудрости: «Ты не можешь держать поводок на жизни, как бы ни старался». Думайте о происходящем вокруг вас как об азартной игре. Существуют переменные за пределами нашего понимания, которые влияют на этот процесс. Потребность в настоящий момент — сдаться. Послушайте, что говорит ваша интуиция, Раки, и выберайте путь наименьшего сопротивления. Доверяйте тому, что происходит за кулисами и не ожидайте ничего, кроме божественного вмешательства.

Чувствуете, что каждый раз, когда вы приближаетесь к ним, они отдаляются от вас? Оцените динамику бегуна и охотника и то, как это отражается на ваших отношениях. Быть с кем-то, кто видит вас такими, какие вы есть (без масок), может быть довольно пугающим. Дайте им время и пространство, необходимое для решения их интимных проблем.

В любой момент времени у вас есть два варианта: развиваться или повторяться. Какой из них вы выберете? Сегодня вам предлагается возможность восстановить бразды правления и добиться здоровых перемен. Ваша инициатива в конечном итоге определит результат. В сфере любви вы можете общаться с будущим партнером, тем, кто не боится, что его чувства будут известны.

Как только вы заложите основу любви, доверия и честности, перед вами откроется целый мир. Вы с партнером очень усердно работали, чтобы получить свои отношения. Настало время для заслуженного отдыха, который включает в себя много солнца и сангрии. Одинокие Овны могут найти связь с кем-то, кто живет за границей. Держите сердечную чакру открытой.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 ноября, всем знакам зодиака стоит прислушаться к интуиции и выбрать путь наименьшего сопротивления. Доверьтесь тому, что происходит за кулисами.

♌ Лев

День просветления и чистых мгновений ждет. Ваши обстоятельства не имеют особого значения, важно лишь ваше восприятие их. Продолжайте подниматься над мирской реальностью. Продолжайте двигаться в направлении света. Ваша трансформация обязательно переломит ситуацию в вашу пользу. Некоторые из вас могут переживать перерождение через ваши отношения. Есть причина, по которой вы повстречали друг друга.

Космический совет: перерождение и просветление.

♍ Дева

Вы переходите на следующий уровень. Добро пожаловать в лигу взрослых отношений! Насладившись своей долей флирта, вы теперь готовы проявить любовь, которая несет с собой обещание безопасности и защищенности. С вашей стороны найдите баланс между романтизмом и практичностью. Подслушано на космической конференции: у вас светлое будущее вместе.

Космический совет: добро пожаловать в высшую лигу.

♎ Весы

«Во всем мире нет сердца для меня, как у тебя. Во всем мире нет любви к тебе, как моя». Когда Майя Энджелоу сочинила эти слова, она, вероятно, была укушена тем же зверьком любви, что и вы. У вас есть удивительный шанс прочувствовать нечто от сердца к сердцу и перейти на следующий уровень. Одинокие Весы, верьте, что ваши мечты скоро осуществятся.

Космический совет: посвятите себя практике любви.

♏ Скорпион

Это не конец, но это метафорическая смерть тьмы. Вы готовы войти в новую фазу, которая обещает принести с собой и надежду, и исцеление. Будьте осведомлены о жизни людей, которые предоставляют вам безусловную любовь и поддержку. Вы обнаружите, что ваши ангелы, в этом мире и выше, дают вам только руководство, которое необходимо, чтобы перейти к следующей фазе с ясностью.

Космический совет: эта неделя знаменует собой конец метафорической тьмы.

♐ Стрелец

Вы привлекаете огромное количество любви из Вселенной. Но определение любви не ограничено романом. Придерживайтесь практики видеть и переживать любовь каждый день, всеми способами. Уважайте и признайте каждого человека, стоящего перед вами, как существо света. Верьте, что все, что вы отправите в космос, вернется к вам в десятикратном размере. Космический совет: посвятите себя практике любви.

♑ Козерог

Романтическое предложение, приготовьтесь быть сбитым с ног. Податель является экспертом в искусстве любви. Позвольте себе быть уязвимым и выражать то, что у вас на сердце. Но это не единственное чудо, которое вы испытаете сегодня. Откройте свое сердце и разум, чтобы увидеть, что жизнь предлагает вам, и вы будете наполнены только благодарностью. Космический совет: выразите благодарность за все хорошее в вашей жизни.

♒ Водолей

Если считаете, что вы единственный, кто вкладывается в работу — эта неделя принесет с собой проверку реальности. Протяните руку и попросите о помощи, независимо от того, насколько уязвимыми вы себя чувствуете. Их желание (или нежелание) помочь вам, покажет, насколько они заинтересованы в этих отношениях.

Космический совет: обратитесь за помощью, когда вам нужно.

♊ Рыбы

Эта неделя не о том, чтобы появиться во всех нужных местах. Речь идет о делах, которые имеют важнейшее значение. Найдите время для своего доброжелательного племени, которое напоминает вам о том, что такое радость, счастье и безусловная любовь. Вы также можете почувствовать желание проводить больше времени дома. Семейный ужин — то, что вам нужно, Рыбы.

Космический совет: поднимите тост за людей, которые любят и принимают вас такими, какие вы есть.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю 25 ноября по 1 декабря.