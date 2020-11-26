День Иоанна Златоуста: что категорически нельзя делать 26 ноября

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Ниса Мурзанаева
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В этот день православные чтут память святого архиепископа Константинопольского.

Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov, Anatoly Prososov

Православные христиане 26 ноября чтут память святого Иоанна Златоуста. Архиепископ Константинопольский родился в богатой семье и получил хорошее образование. Некоторое время он работал адвокатом и приобрел славу непревзойденного оратора. В 25 лет Иоанн принял христианство и был крещен. Святой отправился в пустыню познавать Божье учение путем аскетизма. Там благочестивый праведник провел четыре года и подорвал здоровье.

Вернувшись в город, Иоанн принял духовный сан и стал читать проповеди. За красноречие и ораторский талант святого прозвали Златоустом.

Что можно делать 26 ноября

26 ноября христиане по традиции отправлялись на утреннюю службу в храм. После возвращения из церкви женщины садились стряпать пельмени. Днем проходило праздничное застолье, на которое приглашали соседей и родственников.

Некоторые считают, что чем больше пельменей будет слеплено и съедено в этот день — тем счастливее сложится следующий год.

Что нельзя делать 26 ноября

В этот день ни в коем случае нельзя ругаться и сквернословить. За непотребными словами Бог может не услышать искренней молитвы.

Не стоит лгать 26 ноября и брать любые незаконные вознаграждения, ведь Иоанн Златоуст долгое время стоял на страже закона.

Приметы

Идет дождь — следующий год будет удачным и урожайным;

Вороны громко каркают — к небольшому потеплению;

Ясное звездное небо — к сильным холодам;

Снег идет крупными хлопьями — к теплым денькам.

Именины в этот день празднуют: Герман, Ян, Иван и Никифор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать в христианский праздник — День Ивана Милостивого.

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