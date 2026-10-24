Более сотни радикалов прорвались в Колизей во время протестов в Риме

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 38 0

Инцидент произошел во время молодежной манифестации.

Несколько сотен радикалов проникли в Колизей

Фото: www.globallookpress.com/IPA

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Несколько сотен радикалов проникли в Колизей во время молодежной манифестации в Риме. Об этом сообщили в РИА Новости.

По данным издания, участники акции отделились от многотысячной толпы и оказались внутри античного памятника. Примерно через десять минут на место прибыли сотрудники правоохранительных органов в специальной экипировке для подавления беспорядков.

В Италии 24 октября проходят молодежные акции протеста. Среди причин недовольства — рост стоимости жизни, дороговизна жилья и топлива, проблемы в сфере образования и сокращение бюджетных расходов. В разных городах страны также проходят выступления с антивоенной повесткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Праге группа агрессивно настроенных протестующих попыталась захватить здание Палаты депутатов Чехии. Инцидент произошел во время обсуждения в парламенте спорного законопроекта о ликвидации концессионных сборов, выступающих основным источником финансирования для Чешского телевидения и Чешского радио. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и настаивали на встрече с министром культуры Ото Клемпиржем, который подготовил реформу.

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