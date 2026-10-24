Сын Астахова, осужденный за мошенничество на 350 млн рублей, собрался на СВО

Антон Астахов, сын бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, ожидает документы из воинской части, необходимые для возвращения в зону специальной военной операции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его словам, после получения бумаг Астахов сможет подписать новый контракт и отправиться в зону боевых действий. Сам он подтвердил намерение вернуться к службе после завершения судебного процесса.

«После окончания процесса я в любом случае планирую возвращаться на специальную военную операцию», — заявил Астахов.

При этом ранее он не признал вину в мошенничестве на сумму более 350 миллионов рублей. По материалам дела, Астахова обвиняют в хищении средств АКБ «АПАБАНК», который впоследствии лишился лицензии.

Согласно обвинительному заключению, Астахов и другие участники предполагаемой преступной группы, в том числе сотрудники кредитной организации, оформляли фиктивные кредитные договоры от имени несуществующих компаний.

Чтобы скрыть предполагаемую схему и создать видимость законных сделок, участники группы сначала вносили платежи по кредитам. При этом, как отмечается в материалах дела, установлены не все участники предполагаемой группы.

В 2022 году суд в Саратове приговорил Антона Астахова к трем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о части 4 статьи 159 УК РФ.

В августе 2023 года Астахов заключил контракт с Министерством обороны. По словам его адвоката, за время службы он получил офицерское звание, провел почти три года на передовой и был награжден.

21 августа защитник сообщил, что находящийся в СИЗО Астахов намерен вернуться в зону СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов выражал готовность отправиться в зону СВО в качестве штурмовика. Экс-чиновник проходил обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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