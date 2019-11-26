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  4. «Хочет ремня!» Экс-солистка «ВИА Гры» задрала платье прямо на улице

«Хочет ремня!» Экс-солистка «ВИА Гры» задрала платье прямо на улице

, 7:53 | Ниса Мурзанаева Фото 1 908

34-летняя певица не стесняется публично демонстрировать идеальные ноги.

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Фото, видео: Instagram @kottova

Бывшая солистка музыкальной группы «ВИА Гра» Татьяна Котова взбудоражила подписчиков в Instagram новым фото. Поп-дива выложила в соцсеть снимок, на котором позирует, задрав подол нежно-розового платья прямо на улице. 34-летняя певица не постеснялась публично продемонстрировать идеальные стройные ноги.

Мужская часть аудитории подписчиков Татьяны Котовой буквально сошла с ума от «горячей» фотографии.

Instagram @kottova

Поклонники оставили под публикацией десятки восхищенных комментариев, в которых то признавались кумиру в чистой светлой любви, то в желании провести с ней жаркую ночь.

«Секси»;

«Фигурка идеальная!»

«Бесподобна в своем великолепии, котенок»;

«Эх, девка хочет ремня», — написали фолловеры.

Татьяна Котова выступала в составе «ВИА Гры» с 2008-го по 2010 год. Звезда обладает множеством титулов, завоеванных на конкурсах красоты, в том числе, Мисс Россия-2006.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты пристыдили Татьяну Котову за страсть к «голым» фотографиям. Дело в том, что певица регулярно размещает в соцсети свои полуобнаженные снимки. «Последней каплей» стало пляжное фото в откровенном пестром купальнике.

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