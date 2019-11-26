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В России 31 декабря могут сделать выходным днем

, 7:15 Эфирная новость 536

Дополнительный выходной в канун новогоднего праздника россиянам предложил дать губернатор Томской области. Идею поддержали в Госдуме и Совфеде.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

У россиян может появиться дополнительный выходной. С инициативой сделать 31 декабря нерабочим днем выступил губернатор Томской области. Об этом его попросили женщины, которым после работы тяжело стоять у плиты и накрывать праздничный стол.

Поддержали идею и в Совете федерации. Не против переноса выходного дня и в Государственной думе. Однако по мнению депутатов такое решение должны принимать региональные власти, исходя из пожеланий местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Томской области Сергей Жвачкин послушал женщин и перенес рабочий день с 31 декабря на последнюю субботу месяца. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте администрации региона.

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