В России 31 декабря могут сделать выходным днем

У россиян может появиться дополнительный выходной. С инициативой сделать 31 декабря нерабочим днем выступил губернатор Томской области. Об этом его попросили женщины, которым после работы тяжело стоять у плиты и накрывать праздничный стол.

Поддержали идею и в Совете федерации. Не против переноса выходного дня и в Государственной думе. Однако по мнению депутатов такое решение должны принимать региональные власти, исходя из пожеланий местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Томской области Сергей Жвачкин послушал женщин и перенес рабочий день с 31 декабря на последнюю субботу месяца. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте администрации региона.