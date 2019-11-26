Зеленский стал блогером и пообещал выходить в сеть регулярно

Украинский президент решил еще больше приблизиться к народу и стал блогером.

Владимир Зеленский записал свое первое обращение, в так называемом формате «селфи на ходу». По пути на работу за 12 минут он рассказал о достижениях за прошлую неделю: о разговоре с Владимиром Путиным, о принятом бюджете и работе Верховной рады.

Глава Незалежной пообещал, что свой блог он будет вести регулярно. Впрочем, среди подписчиков это особой радости не вызвало.

Некоторые пользователи обвинили Зеленского в излишней болтливости. И пожелали столь же активно заниматься решением государственных задач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по инициативе Украины состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским.