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По инициативе Украины состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским

, 23:04 | Марина Неруцких 490

В беседе лидеры двух стран обсудили ряд вопросов и договорились продолжить контакты на различных уровнях.

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева. В ходе переговоров был затронут ряд важных вопросов. В частности, ситуация с передачей трех военных кораблей, арестованных после провокации в Керченском проливе. Также лидеры двух стран обсудили газовый вопрос, в том числе тему пролонгирования договора о транзите и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин и Зеленский договорились продолжить контакты на различных уровнях.

Ранее Украина выдвинула претензии России, связанные с газовым вопросом. В Кремле умозаключения Киева назвали абсурдными. Москва считает необоснованными иски Украины к «Газпрому» в судах и антимонопольных органах и требует их обнуления. В обмен РФ предлагает партнеру продлить транзитный контракт на год или заключить новый.

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