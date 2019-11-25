По инициативе Украины состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева. В ходе переговоров был затронут ряд важных вопросов. В частности, ситуация с передачей трех военных кораблей, арестованных после провокации в Керченском проливе. Также лидеры двух стран обсудили газовый вопрос, в том числе тему пролонгирования договора о транзите и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин и Зеленский договорились продолжить контакты на различных уровнях.