Отец сбежавшей от педофила девочки поймал злоумышленника по горячим следам

Десятилетнюю девочку под Саратовом попытались силой увезти на машине. Как сообщает портал «ЧП Саратов», инцидент произошел в поселке Поливановка. На перекрестке мужчина затащил маленькую девочку в свой автомобиль, однако ребенку каким-то чудом удалось вырваться из рук похитителя и убежал домой.

Девочка сразу же рассказала о произошедшем отцу. Выскочивший на улицу глава семейства успел поймать подозреваемого в педофилии. Мужчина удерживал возможного растлителя малолетних до приезда сотрудников правоохранительных органов. Задержанный доставлен в отдел полиции.

Обстоятельства и подробности инцидента устанавливаются.

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