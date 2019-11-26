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В «Зените» волнуются из-за будущего отъезда Семака в Африку

, 14:00 | Валентин Черников 153

В футбольном клубе боятся, что главный тренер привезет с южного континента заразу.

Фото: Instagram @annas_secret_garden

В «Зените» обеспокоены предстоящим отъездом в Гвинею-Бисау главного тренера Сергея Семака, пишет издание «Спорт день за днем». Об этом на презентации своей книги рассказала Анна Семак.

Ранее в Instagram блогер сообщила, что в середине декабря отправится с мужем в Африку на съемки документального фильма о детях-альбиносах. На вопрос, как отреагировали в команде на весть о будущей поездке, она рассказала короткую историю.

По словам Семак, супруг до этого со смехом предъявил ей, что в ФК все обеспокоены. Коллеги волнуются от того, какую заразу оттуда может привезти главный тренер. Анна добавила, что они с мужем сделают прививки от желтой лихорадки и малярии, а потом пропьют антипаразитарные препараты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семак «сдала» мужа, нарушившего лечебную диету.

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