Фото: Полина Гагарина восхитила фанатов фотографией в шерстяном платье

Певица Полина Гагарина продемонстрировала подписчикам обновку в гардеробе. Артистка предстала в шерстяном платье с животным принтом от итальянского модного бренда. Стильный образ звезды дополнили колготки в сеточку и темные полусапожки, которые удлинили ноги артистки. Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
«Обстановка праздничная. Ведь до моего шоу #ОБЕЗОРУЖЕНА осталось 4 дня!» — поинтересовалась у подписчиков Гагарина.
Поклонники артистки не сдержали эмоций. Они признались, что с нетерпением ждут концерта, и засыпали певицу щедрыми комплиментами, отметив ее изящный образ.
«Платье просто супер, а вы, как всегда, просто восхитительны, очаровательны и бесподобны. Ждем концерт»;
«Безумно красивая, шикарнейший образ»;
«Ноги бесконечные!»;
«Красотка, ждем с нетерпением долгожданное шоу», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина очаровала фанатов блестящим костюмом с декольте.