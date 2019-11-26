Фото: Полина Гагарина восхитила фанатов фотографией в шерстяном платье

Певица Полина Гагарина продемонстрировала подписчикам обновку в гардеробе. Артистка предстала в шерстяном платье с животным принтом от итальянского модного бренда. Стильный образ звезды дополнили колготки в сеточку и темные полусапожки, которые удлинили ноги артистки. Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

«Обстановка праздничная. Ведь до моего шоу #ОБЕЗОРУЖЕНА осталось 4 дня!» — поинтересовалась у подписчиков Гагарина.

Instagram @gagara1987

Поклонники артистки не сдержали эмоций. Они признались, что с нетерпением ждут концерта, и засыпали певицу щедрыми комплиментами, отметив ее изящный образ.

«Платье просто супер, а вы, как всегда, просто восхитительны, очаровательны и бесподобны. Ждем концерт»;

«Безумно красивая, шикарнейший образ»;

«Ноги бесконечные!»;

«Красотка, ждем с нетерпением долгожданное шоу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина очаровала фанатов блестящим костюмом с декольте.