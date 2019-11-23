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  4. Полина Гагарина очаровала фанатов блестящим костюмом с декольте

Полина Гагарина очаровала фанатов блестящим костюмом с декольте

, 19:59 | Мия Субботина Фото 237

Певица появилась на съемках вечерней передачи Ивана Урганта в серебристом комбинезоне, который подчеркнул ее прекрасную фигуру.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина сразила подписчиков новым костюмом, в котором появилась на шоу Ивана Урганта. Звезда предстала в серебристом, полностью облегающем комбинезоне с глубоким декольте. В нем фигура артистки смотрится особенно утонченной и изящной. Снимками певица поделилась на своей странице в Instagram.

«Вас сегодня ждет жаркий вечер со мной. Костюм, который сразил всех наповал», — подписала пост знаменитость.

Также она добавила, что в передаче «Вечерний Ургант» споет новую песню — «Смотри». Судя по комментариям под постом Гагариной, ее подписчиков действительно сразил наряд наповал.

«Любимая!!! Бомбически выглядишь»;

«Костюм потрясающий! Очень Вам идет!»;

«Шикарная! Тех, кто видел в живую, не просто сразил, а сразу убил наповал! Взрыв, секс», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Кормухиной рассказала об иске против Полины Гагариной за «Кукушку».

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