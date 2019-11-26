Житель Удмуртии насиловал четырехлетнюю дочь друзей девять месяцев подряд

Житель поселка Балезино в Удмуртии на протяжении девяти месяцев регулярно насиловал четырехлетнюю девочку. Об этом сообщили в главке СК РФ по республике.

В совершении преступления обвиняется 40-летний мужчина. По версии следствия, он состоял в дружеских отношениях с родителями потерпевшей — члены семьи ему доверяли и позволяли у себя ночевать.

Однажды подозреваемый пришел в квартиру пьяным. Увидев там четырехлетнюю девочку и ее спящую мать, он, не привлекая внимания, изнасиловал ребенка. После этого мужчина на протяжении девяти месяцев приходил в квартиру, дарил девочке сладости и совершал аналогичные действия. Он велел ей никому не говорить об их «играх».

Однажды малышка рассказала обо всем маме и тете, а те обратились в полицию. Расследование дела осложнялось возрастом потерпевшей: чтобы подтвердить ее слова, пришлось провести несколько экспертиз.

В результате удалось собрать достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Мужчину обвинили в изнасиловании лица младше 14 лет, находящегося в беспомощном состоянии (пункт «б» части четвертой статьи 132 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый свою вину не признал.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте жителя Иркутска, которого обвиняют в попытке изнасиловать девятилетнюю девочку. Ее спасли от него случайные прохожие.