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Житель Удмуртии насиловал четырехлетнюю дочь друзей девять месяцев подряд

, 15:52 | Игорь Рязов 6 845

Подозреваемый дарил малышке сладости и велел, чтобы она никому не говорила об их «играх».

Фото: www.globallookpress.com / Central Partnership

Житель поселка Балезино в Удмуртии на протяжении девяти месяцев регулярно насиловал четырехлетнюю девочку. Об этом сообщили в главке СК РФ по республике.

В совершении преступления обвиняется 40-летний мужчина. По версии следствия, он состоял в дружеских отношениях с родителями потерпевшей — члены семьи ему доверяли и позволяли у себя ночевать.

Однажды подозреваемый пришел в квартиру пьяным. Увидев там четырехлетнюю девочку и ее спящую мать, он, не привлекая внимания, изнасиловал ребенка. После этого мужчина на протяжении девяти месяцев приходил в квартиру, дарил девочке сладости и совершал аналогичные действия. Он велел ей никому не говорить об их «играх».

Однажды малышка рассказала обо всем маме и тете, а те обратились в полицию. Расследование дела осложнялось возрастом потерпевшей: чтобы подтвердить ее слова, пришлось провести несколько экспертиз.

В результате удалось собрать достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Мужчину обвинили в изнасиловании лица младше 14 лет, находящегося в беспомощном состоянии (пункт «б» части четвертой статьи 132 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый свою вину не признал.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте жителя Иркутска, которого обвиняют в попытке изнасиловать девятилетнюю девочку. Ее спасли от него случайные прохожие.

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