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Россия показала США не имеющий аналогов ракетный комплекс «Авангард»

, 16:59 | Василий Заика Видео 1 775

Комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ представило американским специалистам ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», оснащенный гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, сообщили в ведомстве.

Российские военные отметили, что показ «Авангарда» инспекционной группе был осуществлен в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года.

Помимо прочего, в ведомстве уточнили, что Россия представила образцы новейших средств вооружения с целью поддержания жизнеспособности и эффективности указанного документа.

По словам российских военных специалистов, ракетный комплекс «Авангард» встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Ракетный комплекс «Авангард», разработанный российскими военными конструкторами, не имеет аналогов в мире. Боевой блок новейшего гиперзвукового оружия способен в плотных слоях атмосферы превышать скорость 20 махов, примерно 25 тысяч километров в час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РВСН начали получать сверхзвуковые ракеты «Авангард».

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