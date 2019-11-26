Вина Крыма и Кубани получили высшие оценки сомелье международного уровня

В Москве подвели итоги ежегодного национального проекта «Винный гид России». Специалисты Роскачества проверили 600 образцов. Лучшими оказались вина стоимостью от трехсот до шестисот рублей. Все они произведены из отечественного винограда. Председатель «Союза виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев считает, что новый закон о виноделии, который накануне в первом чтении приняла Госдума, дает стране исторический шанс.

«Нужно перестать производить вино из импортного материала, потому что сюда везут неизвестно что — какую-то жижу, которую потом закисляют, раскисляют. Поэтому для многих этот закон трагедия, я понимаю, но для государства трегедия то, в каком состоянии находится винная отрасль», — говорит Киселев.

Отдельного внимания в рамках проекта «Винный гид России» удостоено новое вино «Крымский мост». Оно поступит в продажу только в конце декабря. К этому времени разольют 19 тысяч бутылок — такова длина в километрах знаменитой переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киселев поддержал присвоение Союзу виноградарей и виноделов имени Льва Голицына.