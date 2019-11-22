Киселев поддержал присвоение Союзу виноградарей и виноделов имени Льва Голицына

Председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев поддерживает идею присвоения этому отраслевому объединению имени великого русского винодела князя Льва Голицына.

Такое предложение в ходе Международной научно-практической конференции по актуальным вопросам виноделия озвучил директор Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Лев Оганесянц, пишет РИА Новости. По его словам, князь Голицын был великим ученым, практиком, виноделом.

«Не было другого такого человека, сыгравшего важную роль в становлении российского виноделия», — отметил Оганесянц.

В свою очередь Киселев согласился с этой идеей.

«Я думаю, это было бы правильным, но решение об этом предстоит принять на заседании совета Союза», — подчеркнул председатель Союза виноградарей и виноделов России.

Дмитрий Киселев добавил, что Россию необходимо поставить «как полноценную винную провинцию на винную карту мира».

«Мы упустили этот шанс в ХХ веке из-за войн и экспериментов, и сейчас у нас новый исторический шанс», — заявил Киселев.

Князь Лев Голицын (1845 — 1915) является основоположником виноделия в Крыму и промышленного производства игристых вин в Абрау-Дюрсо. Он также основал знаменитую усадьбу Новый Свет.

Как передавал 5-tv.ru, ранее сегодня председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев призвал отечественных производителей этого напитка делать акценты на отечественных сортах.