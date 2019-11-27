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Большинство туристов, попавших в ДТП в Доминикане, жители Москвы — посольство РФ

, 1:04 | Марина Неруцких Видео 56

Автобус, перевозивший российских туристов, столкнулся с грузовиком 26 ноября в 23.00 по местному времени.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Twitter @ElCaribeRD

Большинство пострадавших российских туристов в ДТП автобуса с грузовиком приехали в Доминикану из Москвы. Об этом журналистам сообщил руководитель отдела посольства РФ Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

По последним данным, в туристическом автобусе находились 39 граждан России. Предварительно пострадали 20 человек, в том числе есть дети. Раненые эвакуированы в больницы городов Пунта-Кана и Игуэй. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семеро пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане в тяжелом состоянии.

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