Большинство пострадавших российских туристов в ДТП автобуса с грузовиком приехали в Доминикану из Москвы. Об этом журналистам сообщил руководитель отдела посольства РФ Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

По последним данным, в туристическом автобусе находились 39 граждан России. Предварительно пострадали 20 человек, в том числе есть дети. Раненые эвакуированы в больницы городов Пунта-Кана и Игуэй. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семеро пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане в тяжелом состоянии.