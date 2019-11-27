Подросток принес в школу банку с ртутью и разливал ее в ладони одноклассников

Семиклассник принес в сельскую школу в Приморском крае банку с ртутью. О последствиях 5-tv.ru рассказала врио вице-губернатора региона Наталья Бондаренко.

Инцидент произошел в школе № 3 поселка Хороль. Перед уроком физкультуры семиклассник начал показывать одноклассникам банку с ртутью и наливать ядовитый металл им ее в ладони. Это заметила учитель, которая доложила директору, пишет Интерфакс.

«Когда это все произошло, сначала были эвакуированы, безусловно, дети. Поскольку все понимают, что пары ртути являются ядовитыми веществами, были приглашены специалисты МЧС, Роспотребнадзора, которые провели исследования и подтвердили превышение порогов ртути», — рассказала врио вице-губернатора региона.

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По словам Бондаренко, школа закрыта до тех пор, пока не пройдет очистка. Ею займется специализированная организация. Дети тем временем обучаются дистанционно из дома. Старшеклассники, которые готовятся писать итоговые сочинения в рамках ЕГЭ, поедут на занятия в соседнюю школу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школу эвакуировали из-за разлива ртути в Тульской области. Там ядовитая жидкость находилась не в банке, а в киндер-сюрпризе.