Мошенница с сайта знакомств выманила у москвича 320 тысяч рублей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 26 0

Аферистка перешла к шантажу после обмена интимными фотографиями.

Как мошенники обманывают мужчин на сайтах знакомств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Москвич отдал мошеннице с сайта знакомств 320 тысяч рублей за интимные снимки

Тридцатилетний житель Москвы стал жертвой мошенницы с сервиса знакомств. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Познакомившись с девушкой на платформе, мужчина согласился продолжить общение в мессенджере и обменяться интимными снимками.

Спустя время собеседница перешла потребовала деньги, угрожая разослать фотографии его знакомым. Пострадавший перечислил аферистке 320 тысяч рублей. Платежи ушли на разные банковские счета. После получения денег девушка удалила все диалоги, а москвич осознал, что попал в ловушку мошенницы.

Представители МВД России уже предупреждали граждан о распространенных схемах кибермошенничества на сервисах знакомств. После быстрого установления доверия злоумышленники обращаются с небольшой просьбой — например, помочь получить скидку в чат-боте или оформить заказ. Для этого они предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего получают доступ к аккаунтам пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали атаковать россиян, недавно вернувшихся из-за границы. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции или Федеральной службы безопасности (ФСБ) и заявляют, что во время поездки жертва якобы контактировала с запрещенной организацией. Под угрозой уголовной ответственности и блокировки счетов у человека требуют перевести деньги на «безопасный счет» или выполнить задание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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