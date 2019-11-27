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Носки с цитатами Владимира Зеленского можно купить на Украине

, 15:31 Эфирная новость 68

Предприниматель из Житомира решил заработать на высказываниях «не по протоколу» президента Незалежной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergii Kharchenko, 5-tv.ru

Носки с цитатами Владимира Зеленского поступили в продажу на Украине.

Как известно, президент Незалежной не стесняется в выражениях и часто позволяет себе высказывания «не по протоколу». На этом и решил заработать предприниматель из Житомира. И теперь любой может приобрести ярко-зеленые носки с надписью: «Я ж не лох», «Плохо слышишь меня?» и «Выйди отсюда, разбойник». Эти фразы президент использовал при общении с чиновниками, одного даже выгнал с совещания.

Тем временем, первая леди Украины решила избавиться от своего желтого платья, которое вызвало скандал во время недавнего визита четы Зеленских в Японию. Ведь по традиции этой страны желтый цвет может позволить себе только императорская семья. Теперь наряд продадут с аукциона, а деньги пойдут на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский посулил украинцам «ценный подарок» за помощь в поимке контрабандиста.

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