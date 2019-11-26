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Зеленский посулил украинцам «ценный подарок» за помощь в поимке контрабандиста

, 23:47 | Василий Заика Фото 46

Президент Незалежной обратился к жителям страны на странице в социальной сети.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Danil Shamkin; Facebook @zelenskiy95

Тема:
Украинский кризис 273

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Facebook опубликовал обращение к гражданам страны, в котором попросил население помочь в поимке одного из «крестных отцов контрабанды» Вадима Альперина.

«Во время специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей скрылся некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды на Украине», — написал Владимир Зеленский.

Facebook @zelenskiy95

По словам украинского лидера, сбежавший злоумышленник прячется на территории Незалежной, так как все границы перекрыты. Владимир Зеленский призвал украинцев помочь Вадиму Альперину найти дорогу в Национальное антикоррупционное бюро или оказать содействие правоохранительным органам в его поиске.

Тому, кто поможет в поимке контрабандиста, президент страны пообещал лично вручить «ценный подарок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обозначил отношения Украины и России как сложные.

Тема:
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