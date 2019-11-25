Минтранс и Минэнерго придумали, как сделать в прямом смысле, светлыми наши дороги. Об этом пишут «Известия».

Речь, конечно, о загородных трассах. Согласно данным РосдорНИИ, 40% наездов на людей там происходит именно в темное время суток: пешеход не видит знаков, водители — пешехода. Для примера, в Нижегородской области почти 72% «зебр» не оборудованы искусственным освещением, в Московской области — 62% и так по всей стране.

В МВД считают, что с помощью установки фонарей вдоль трасс смертность в таких ДТП можно снизить в три с лишним раза.

Но откуда регионам взять средства? Ведь даже самые богатые страны не могут себе позволить освещать дороги на всей протяженности.

Спасти положение может установка светоотражающих элементов и внедрение «умных» систем освещения, когда подсветка не горит постоянно, а ее включает пешеход, который собирается перейти дорогу.

Кроме того, в России должно быть больше трасс, которые не будут пересекаться с дорожной сетью населенных пунктов.

Осталось дело за малым — снизить тарифы на электроэнергию на эти цели, чтобы бюджеты регионов могли себе позволить такие траты.

Кто не жалуется на качество освещения, так это те, кто успел испытать новую трассу между Москвой и Петербургом. Сегодня «Автодор» начал тестировать построенную с нуля дорогу. Автопробег стартовал в столице. В сопровождении журналистов машины проехали по старому и новому путям. Чтобы засечь время, посмотреть, сколько топлива расходуется и какова скорость движения.

Также получено разрешение на ввод в эксплуатацию последнего участка новой трассы, так что полностью ее откроют уже в эту среду. Расстояние между Москвой и Петербургом можно будет преодолеть не более, чем за шесть часов.

Сейчас на этот путь приходится тратить от девяти до 11 часов. Стоимость проезда по новой трассе составит порядка двух тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что завершилось строительство скоростной автомагистрали «Москва — Санкт-Петербург».