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Стриженова показала, как изменился Носков после инсульта — видео

, 14:50 | Мия Субботина Видео 10 751

Артист два года назад перенес тяжелую болезнь, но обещал в ближайшее время вернуться на сцену.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Viktor Pogontsev, Instagram @strizhenovae

Российская телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала на своей странице в Instagram видео с певцом Николаем Носковым. На заснятых кадрах видно, как изменился 63-летний певец после тяжелой болезни.

«Позади три года борьбы за жизнь. Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!» — написала Стриженова.

Instagram @strizhenovae

Николай Носков за время реабилитации после тяжелого инсульта заметно поправился. Певец занимается лечебной физкультурой, а также уже начал готовиться к своему сольному концерту, который запланирован в Москве на 9 декабря. Подписчики Стриженовой очень обрадовались такой новости и поспешили оставить в комментариях свои пожелания музыканту.

«Какое счастье! Очень рада за него!»;

«Очень хорошая новость!!! Здоровья Николаю и долгих лет жизни»;

«Лучшая новость за сегодня. Носков лучший», — написали фолловеры телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи разрешили Николаю Носкову петь только два часа.

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