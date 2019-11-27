Российская телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала на своей странице в Instagram видео с певцом Николаем Носковым. На заснятых кадрах видно, как изменился 63-летний певец после тяжелой болезни.

«Позади три года борьбы за жизнь. Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!» — написала Стриженова.

Instagram @strizhenovae

Николай Носков за время реабилитации после тяжелого инсульта заметно поправился. Певец занимается лечебной физкультурой, а также уже начал готовиться к своему сольному концерту, который запланирован в Москве на 9 декабря. Подписчики Стриженовой очень обрадовались такой новости и поспешили оставить в комментариях свои пожелания музыканту.

«Какое счастье! Очень рада за него!»;

«Очень хорошая новость!!! Здоровья Николаю и долгих лет жизни»;

«Лучшая новость за сегодня. Носков лучший», — написали фолловеры телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи разрешили Николаю Носкову петь только два часа.