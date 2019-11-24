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Врачи разрешили Николаю Носкову петь только два часа

, 15:23 | Светлана Александрова Видео 509

Музыкант собирается впервые после инсульта, случившегося с ним два года назад, выступить с сольным концертом в Москве 9 декабря.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Viktor Pogontsev

Восстанавливающийся после тяжелого инсульта Николай Носков собирается вновь выйти на сцену в Москве. Шоу под названием «Живой» запланировано на 9 декабря. Врачи, которые еще некоторое время назад сомневались, что артист сможет говорить, разрешили ему петь только два часа. Об этом Носков рассказал в интервью интернет-изданию Teleprogramma.pro.

«Петь разрешили два часа. Но раньше, бывало, и по три часа пел… Врачи переживают, смогу ли. Посмотрим - тут все зависит от моего желания», — сказал Николай.

Накануне концерта 63-летний артист волнуется, как перед дебютом. Реабилитация после болезни и сложной операции по удалению тромба заняла около двух лет. Сейчас Николай Носков говорит, что с самого начала надеялся на лучшее. И однажды понял, что теперь точно все будет хорошо.

«Однажды я сел и включил компьютер - помнил, как включить музыку, и ко мне стала возвращаться музыкальная память, появились воспоминания о тех песнях, которые были почти готовы перед болезнью, но которые не успел дописать… И тогда я понял, что процесс восстановления пошел», — рассказал артист.

Тем, кто попал в аналогичную ситуацию Носков советует не отчаиваться и верить в собственные силы.

«Очень важны позитивный настрой и поддержка близких, с помощью этого, конечно, люди быстрее восстанавливаются. Серьезной мотивацией может стать дело, которым вы занимаетесь. В моем случае это новый альбом - перед инсультом работал над ним, и мне не давало это покоя», — признается певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с помощью каких процедур и упражнений Николаю Носкову удалось восстановить физическую форму и голос после инсульта.

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