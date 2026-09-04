«Чтобы не дергался»: как Григорьев-Апполонов спасал вокал Сорина при записи песен

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 57 0

Солист «Иванушек International» почтил память экс-участника группы воспоминаниями о работе с ним.

Как умер Игорь Сорин

Фото: legion-media/Usoev Gennady

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Григорьев-Апполонов держал руки Сорина, чтобы он не дергался при записи песен

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов почтил память своего бывшего коллеги Игоря Сорина в очередную годовщину его гибели. Музыкант выложил в личном блоге архивное видео с концерта и поделился забавной историей о студийной работе над первыми треками коллектива.

«Малина» была одной из первых песен, которую мы записали. Когда работали на студии, Сорин так активно пел и размахивал руками перед микрофоном, что мне пришлось сцепить ему руки за спиной, чтобы вокал не дергался, а лился», — написал певец.

Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что старается вспоминать коллегу только по светлым моментам.

«Светлая память», — добавил артист.

Игорь Сорин погиб 4 сентября 1998 года в возрасте всего 28 лет. Обстоятельства трагедии до сих пор вызывают обсуждения: следствие изначально квалифицировало случившееся как самоубийство. При этом мать музыканта и некоторые его близкие не исключали версию непредумышленного убийства.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Игорь Матвиенко задумался о создании нового музыкального коллектива «Аленушки» с участницами, которые внешне напоминали бы солистов группы «Иванушки International».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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