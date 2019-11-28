Ксения Бородина показала подписчикам стильную маму

Ксения Бородина не часто показывает аудитории фотографии с мамой и итальянским отчимом. Но недавно телеведущая сделала исключение и выложила семейное фото, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Звезда посетила спектакль «Дядя Ваня» в Московском театре наций, о чем сообщила на странице в блоге. С собой за компанию она взяла маму — Инну Бородину. На фотографии из Instagram Ксения вместе с Инной Булатовной стоят на красной ковровой дорожке.

Подписчики отметили, что наряды женщин выглядят очень стильно. На Бородиной яркое мини-платье. Талию она подчеркнула широким черным поясом, а длинные ноги — кожаными ботфортами. Инна Бородина оделась в стиле total black — черное платье, аксессуары, ботинки, темный клатч и плотные колготки.

Instagram @borodylia

Фанаты изумились тому, как молодо и хорошо выглядит мама Бородиной. Женщин буквально осыпали комплиментами в комментариях.

«Шикарная мама, очень приятно на вас смотреть, когда и дочь, и мама — стильные и ухоженные женщины»;

«Очень худенькая Ксюша!!! Килограммов пять бы набрала и было бы (супер)»;

«Как с подружкой», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина призналась в любви к группе «Комбинация».