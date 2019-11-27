Настя Ивлеева оказалась умнее Регины Тодоренко

Нередко телеведущих Анастасию Ивлееву и Регину Тодоренко сравнивают, считая их конкурентками. Ходят слухи, что между ними идет негласная борьба: по некоторым показателям в этом году Тодоренко превзошла Ивлееву. Недавно она получила титул «Женщина года», а также вошла в тройку рейтинга самых богатых блогеров России, уступив лишь телеведущей Ксении Собчак. Однако в интеллектуальном конкурсе экс-ведущая «Орла и решки» проиграла: в YouTube-шоу «1-11» Иды Галич лучшей стала Анастасия Ивлеева.

В шоу соревнуются взрослые знаменитости со школьниками, начиная с первоклассников и заканчивая одиннадцатиклассниками. Участникам задают вопросы из школьной программы. Известно, что обе телеведущих по итогу шоу проиграли: Настя со счетом 4:6, а результат Регины оказался еще более неудачным — 5:8. Таким образом, можно говорить, что в интеллекте Ивлеева превзошла свою соперницу.

Регина в ходе передачи несколько раз «блеснула» интеллектом, тем самым позабавив зрителей и насмешив школьников. В ребусе для первоклассников она «разгадала» название зашифрованного животного как «котавр». А ее семилетний соперник с легкостью определил, что это слово — корова. Также в задании по обществознанию она решила, что один из признаков сельской жизни — это «наличие водопровода и централизованного отопления». Галич удивленно поинтересовалась у знаменитости, как давно та была в деревне.

Сама Тодоренко после просмотра выпуска разместила фото на своей странице в Instagram и подметила, что лучше бы не отвечала на каверзные вопросы от ведущей.

«Вот смотрю я выпуск и думаю, лучше бы просто улыбалась и молчала. Спасибо, ребята, вы достойные соперники!» — написала звезда.

Instagram @reginatodorenko

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Влад Топалов показал нежное фото Регины Тодоренко и сына.