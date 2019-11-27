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  4. Названа причина экстренной посадки самолета рейса Петербург — Цюрих

Названа причина экстренной посадки самолета рейса Петербург — Цюрих

, 19:43 | Карина Бернтгольц 457

Экипаж авиалайнера принял решение приземлиться в аэропорту Берлина. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Carsten Bockermann

В авиакомпании SWISS, которой принадлежит самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Цюрих, прокомментировали экстренное приземление авиалайнера в аэропорту Берлина «Тегель».

Как пояснил авиаперевозчик, экипаж воздушного судна получил предупреждение о неисправности детектора дыма в грузовом отсеке, после чего принял решение совершить вынужденную посадку в берлинской воздушной гавани. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа, по предварительным данным, не пострадал.

Сейчас самолет пытается решить возникшие проблемы, чтобы вылететь в пункт назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в колумбийской Боготе пассажирский Boeing, летевший из Валенсии, совершил экстренную посадку «на брюхо».

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