В авиакомпании SWISS, которой принадлежит самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Цюрих, прокомментировали экстренное приземление авиалайнера в аэропорту Берлина «Тегель».

Как пояснил авиаперевозчик, экипаж воздушного судна получил предупреждение о неисправности детектора дыма в грузовом отсеке, после чего принял решение совершить вынужденную посадку в берлинской воздушной гавани. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа, по предварительным данным, не пострадал.

Сейчас самолет пытается решить возникшие проблемы, чтобы вылететь в пункт назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в колумбийской Боготе пассажирский Boeing, летевший из Валенсии, совершил экстренную посадку «на брюхо».