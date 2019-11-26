Видео: искрящийся самолет экстренно приземляется в Колумбии

В колумбийской Боготе пассажирский Boeing, летевший из Валенсии, совершил экстренную посадку «на брюхо». В сети появилось видео экстремального приземления. После потери одного из шасси самолет накренился и начал тормозить днищем и одним из двигателей, высекая при этом искры.

Примечательно, что пассажиры вели себя абсолютно спокойно, с невозмутимостью комментируя происходящее. К счастью, никто не пострадал. Все 80 пассажиров, а также члены экипажа были эвакуированы.

И еще одно авиационное ЧП произошло в аэропорту американского Далласа. Там бензовоз врезался сразу в два самолета, которые готовились к вылету. Обошлось без жертв. Сообщается, что помощь медиков потребовалась лишь стюардессе. Сейчас в причинах инцидента разбирается специальная комиссия.

Ранее 5-tv.ru писал, как перепуганные пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета.