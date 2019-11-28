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Три тонны кокаина: В Испании нашли затонувшую подлодку с наркотиками

, 10:56 Эфирная новость 40

Субмарина с начинкой на сто миллионов долларов была обнаружена в провинции Понтеведра.

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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

В Испании нашли подводную лодку, заполненную наркотиками. Три тонны кокаина на сумму примерно в сто миллионов долларов — такой «улов» достался сотрудникам полиции в провинции Понтеведра.

Предположительно, контрабанда прибыла из Южной Америки на самодельной субмарине. Пока неясно, почему она затонула: из-за неисправности или перегруза? Возможно, ответы на эти вопросы дадут двое задержанных — они сопровождали подлодку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подпольной лаборатории в Ленобласти нашли наркотиков на семь миллиардов рублей.

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