«Ну прости!»: Тимати пришлось вымаливать прощение у обиженного котенка

Рэпер Тимати рассказал фанатам о том, как на него напал один из его домашних питомцев. Артист поделился видео в Instagram.

В кадре котенок по имени Хусейн отдыхает на лежанке. Животное явно недовольно — питомец рычит и прижимает уши. Рэпер пытается погладить домашнего любимца — но Хусейн отбивается лапой и порывается укусить хозяина.

«Ну все, все! Ну прости, прости!» — уговаривает Тимати котенка.

Instagram @timatiofficial

Как объяснил артист, он несколько дней не уделял внимания котенку, и тот обиделся. При этом пятимесячный Хусейн обладает весьма сложным характером — чуть раньше Тимати писал в социальных сетях о том, что кот «очень дикий, но способный». Порода Хусейна — Чаузи F1.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимати пришел с Решетовой на бал дебютанток Tatler поддержать сестру.