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Россияне назвали основные причины бездетности

, 8:28 | Марина Неруцких Видео 104

Соответствующее исследование провели эксперты аналитического центра НАФИ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Z524-SS-33, CHROMORANGE / Bilderbox, CHROMORANGE / J. Hauge, West Coast Surfer; Известия / Александр Казаков

Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди россиян, связанный с рождением детей. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно исследованию, большинство бездетных жителей РФ хотят родить ребенка. 13% наших соотечественников планируют подарить уже имеющимся первенцам братика или сестричку. Еще 8% мечтают о детях, но бояться связанных с этим трудностей.

Респонденты также рассказали, какая сумма им потребуется ежемесячно в случае пополнения в семействе. Максимальные расходы на детей составили 63 тысячи рублей, минимальные — 20 тысяч в месяц.

Основными причинами бездетности названы отсутствие партнера и состояние здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ об отмене выплат в 50 рублей по уходу за ребенком.

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