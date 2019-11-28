Россияне назвали основные причины бездетности

Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди россиян, связанный с рождением детей. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно исследованию, большинство бездетных жителей РФ хотят родить ребенка. 13% наших соотечественников планируют подарить уже имеющимся первенцам братика или сестричку. Еще 8% мечтают о детях, но бояться связанных с этим трудностей.

Респонденты также рассказали, какая сумма им потребуется ежемесячно в случае пополнения в семействе. Максимальные расходы на детей составили 63 тысячи рублей, минимальные — 20 тысяч в месяц.

Основными причинами бездетности названы отсутствие партнера и состояние здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ об отмене выплат в 50 рублей по уходу за ребенком.