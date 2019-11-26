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  4. Путин подписал указ об отмене выплат в 50 рублей по уходу за ребенком

Путин подписал указ об отмене выплат в 50 рублей по уходу за ребенком

, 14:51 | Василий Заика Видео 1 060

Согласно документу, изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, /Stefan Kiefer

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене ежемесячных компенсационных выплат по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет в размере 50 рублей, сообщает телеканал RT.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

«Признать утратившими силу: указ президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О повышении компенсационных выплат отдельным категориям граждан», — говорится в тексте.

В указе отмечается, что право на получение дотаций сохраняется для тех граждан, чьи дети родились до вступления документа в силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 2020 года вырастут детские пособия. Минтруд запланировал постепенный рост выплат до 2022 года.

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