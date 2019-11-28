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  4. Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

, 5:39 Эфирная новость 81

Заседание будет посвящено дальнейшему взаимодействию стран в рамках ОДКБ и другим актуальным региональным и международным проблемам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Владимир Путин несколько часов назад прилетел в Киргизию. В аэропорту Бишкека российского президента встречал руководитель Киргизии Сооронбай Жээнбек.

В столице республики пройдет встреча лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После встречи и короткой беседы в аэропорту президенты отправились в резиденцию «Ала-Арча», где и пройдет саммит.

На предстоящем заседании планируется рассмотреть вопросы дальнейшего взаимодействия стран в рамках ОДКБ и другие актуальные региональные и международные проблемы.

Накануне в Бишкеке побывал глава МИД РФ Сергей Лавров. Представитель внешнеполитического ведомства России стал почетным профессором дипломатической Академии МИД Киргизии.

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