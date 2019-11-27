Лавров призвал Запад отказаться от «имперских замашек», в том числе в вопросе санкций

Отказаться от имперских замашек призвал западные страны российский министр иностранных дел. Во время посещения дипломатической Академии МИД Киргизии, где Сергею Лаврову присвоили звание почетного профессора, он заявил, что привычка диктовать всем свою волю — из прошлых веков. Так Сергей Лавров охарактеризовал санкции, введенные против России после присоединения Крыма.

«Санкции были объявлены за то, что мы не смогли оставить русский народ Крыма и все остальные народы Крыма, которые там вместе с русскими бок о бок живут, в беде. Парламентарии западные приезжают и политики, и лично видят, что все разговоры о том, что в Крыму происходит какая-то жуткая катастрофа с правами человека, что все это просто бред и вымыслы», — сказал Лавров.

Глава российского МИДа также подчеркнул: наша страна будет делать все, чтобы помочь преодолеть украинский кризис

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров высказался о рекомендации WADA отстранить Россию от Олимпиады.