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  4. Саммит лидеров стран ОДКБ проходит в Бишкеке

Саммит лидеров стран ОДКБ проходит в Бишкеке

, 15:17 Эфирная новость 37

В столицу Киргизии прибыл президент России Владимир Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и премьер-министр Армении.

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Фото, видео: Twitter @kremlinrussia, 5-tv.ru

Россия будет стремиться расширить круг друзей стран ОДКБ. Об этом Владимир Путин заявил на саммите в Бишкеке. Нынешняя сессия проходит под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В резиденцию Ала-Арча также прибыли лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и премьер-министр Армении.

Какие вопросы предстоит обсудить, знает Виктор Синеок. Подробности в репортаже.

Главный стратегический противник этого саммита ОДКБ — погода. Такой мороз в ноябре здесь редкость. Поэтому с самого утра в резиденции Ала-Арча вениками сметали белый снег с ковровой дорожки и ломами долбили серый лед на дорожках садовых. Брезента, чтобы выносить «надолбленное», не хватило. Пришлось делить ресурсы.

Окончательную победу киргизские коммунальщики одержали только за несколько минут до прибытия лидеров. Первым приехал армянский премьер Никол Пашинян. Не сразу справился с пуговицей на пиджаке, пока шел по лестнице. А внутри встал не с той стороны от президента Киргизии. Сооронбаю Жээнбекову даже пришлось его… поставить на место.

Впрочем, стороны путали почти все лидеры. И только Путина, который приехал последним, киргизский президент встретил у самого порога и проводил. После протокольной части лидеры сразу начали разговор в узком составе.

Вступительные слова президента Киргизии, которая сейчас председательствует в ОДКБ — единственная публичная часть этой встречи. Все основное, важное, было сказано за плотно закрытыми дверями. Но известны основные темы.

Среди главных вызовов, которые стоят перед странами ОДКБ по-прежнему международный терроризм, контрабанда наркотиков. Но в этот раз лидеры уделили особое внимание и борьбе с преступлениями в информационной сфере. Дезинформация стала одним из самых опасных способов противостояния. Бороться с ней нужно сообща. А еще ОДКБ нужно заниматься миротворческими миссиями. Это сегодня предложил российский президент.

«Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ. Поддержание высокой готовности миротворческих сил, повышение эффективности управления ими. Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Значение ОДКБ с каждым годом только увеличивается. И это не очень хорошая новость, учитывая, что союз этот военно-политический. С одного края у государств-участников — блок НАТО с выходом США из договора РСМД и постоянными учениями на самом востоке Европы (очередные назначены на весну будущего года). С другой стороны от ОДКБ — беглые из Сирии террористы и Афганистан, где стоят американские войска, но откуда не прекращается наркотрафик и нелегальная миграция. Об этом, отвечая на вопрос «Известий» рассказал Сергей Лавров.

«Ситуация проще не становится. Были надежды на выборы, которые состоялись в сентябре. Но по афганской традиции, которая почему-то у наших западных коллег не вызывает никаких вопросов, до сих пор голоса считают. Уже скоро пойдет третий месяц», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так что и эти угрозы с Востока тоже контролируются Западом. Иллюзий по этому поводу в ОДКБ ни у кого нет. А потому сегодня утвердят план совместных действий на ближайшие годы. В том числе и участие в параде в честь 75-летия Победы. Слушая это предложение российского президента, все лидеры одновременно кивнули.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ.

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